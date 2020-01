Mann erschlagen: Baumarkt bietet Kosten für Beerdigung an

Köln (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Rentners durch umgestürzte Rigipsplatten in einem Kölner Baumarkt hat das Unternehmen den Hinterbliebenen die Übernahme der Beerdigungskosten angeboten. Von dem Vorfall sei man «tief geschockt», teilte die Baumarktkette Bauhaus am Dienstag mit. Man habe sich mit einem Kondolenzschreiben an die Familie des Toten gewandt und die Übernahme der Beerdigungskosten angeboten. Es handle sich dabei um ein Hilfsangebot, kein Schuldeingeständnis.