Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Terrorhelfer aus Köln muss sich in zwei Wochen vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf verantworten. Der 39-jährige Deutsch-Tunesier soll die islamistische Terrorgruppe Ahrar al-Scham unterstützt haben. Das Gericht hat für den Prozess, der am 6. Februar beginnt, 13 Verhandlungstage eingeplant.

Von dpa