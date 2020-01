Messe für Helikopter und Flugsicherheit in Köln geplant

Auf der Messe soll es nicht nur um Helikopter gehen, sondern um alles, was vertikal landen und starten kann - etwa auch Drohnen. Geplant sind zudem ein Schulungs- und Konferenzprogramm. Die EASA veranstaltet ein Symposium. Zu den Unterstützern der Messe zählen Anbieter wie Airbus, Bell, Leonardo und Safran.

Künftig soll «European Rotors» einmal im Jahr stattfinden - mindestens zweimal will man zunächst in Köln gastieren. Später sei denkbar, auch in andere europäische Länder zu ziehen. Dabei soll ausdrücklich ein breites Publikum angesprochen werden. Am Abschlusstag in Köln etwa wird es kostenlose Tickets für alle geben.