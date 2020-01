Duisburg-Präsident Wald fordert Umverteilung von TV-Geldern

Duisburg (dpa) - Präsident Ingo Wald von Herbstmeister MSV Duisburg hat vor dem Rückrunden-Start in die 3. Fußball-Liga zu einer Umverteilung von TV-Geldern zugunsten der Drittligisten gemahnt. «Wir haben immer betont, dass der MSV auf Dauer in der 3. Liga kaum überleben kann», sagte Wald der Deutschen Presse-Agentur: «Ich glaube, DFL und DFB sind gut beraten, Lösungen zu finden, mit der sich die wirtschaftliche Diskrepanz zwischen den Ligen nicht so etabliert.»

Von dpa