Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Drei Männer haben in der Nacht auf Mittwoch ein Restaurant im Kreis Lippe überfallen. Das teilte die Polizei mit. Demnach klopften zwei Männer kurz nach Mitternacht an dem schon geschlossenen Restaurant in Bad Salzuflen und wurden auch eingelassen. Ein Komplize «stand draußen Schmiere», sagte ein Polizeisprecher.

Von dpa