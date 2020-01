Tod auf Kindergeburtstag: Ermittler sprechen von Unfall

Geseke (dpa/lnw) - Nachdem bei einem Kindergeburtstag in Geseke nahe Paderborn eine 34-Jährige vor den Augen mehrerer Kinder von einem Traktor überrollt und getötet worden ist, geht die Staatsanwaltschaft von einem tragischen Unfall aus. Nach den bisherigen Ermittlungen werde ein Fremdverschulden ausgeschlossen, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Das Unglück hatte sich am Dienstagnachmittag vor etwa 15 Gästen ereignet, darunter wohl auch sechs Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren.

Von dpa