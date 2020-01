Jugendliche sollen Geschäfte in Duisburg überfallen haben

Duisburg (dpa/lnw) - Die Polizei ermittelt gegen mehrere Jugendliche, die seit November immer wieder Trinkhallen und Läden in Duisburg ausgeraubt haben sollen. Sie alle gehören zu einer polizeibekannten Gruppe von mehr 40 Jungen im Alter von 15 bis 17 Jahren, von denen einige in unterschiedlicher Funktion und Zusammensetzung an sechs gewalttätigen Überfällen seit November beteiligt gewesen sein sollen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa