Nach Kollision in Stolberg mit fünf Toten: Prozess

Aachen (dpa/lnw) - Mehr als ein Jahr nach einem schweren Frontalzusammenstoß in Stolberg bei Aachen mit fünf Toten beginnt am Freitag der Prozess gegen einen jungen Autofahrer. Dem zur Tatzeit 20 Jahre alten Angeklagten wird fahrlässige Tötung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr und verbotenes Autorennen vorgeworfen, wie eine Sprecherin des Aachener Amtsgerichts am Mittwoch sagte. Sie gab keine weiteren Details aus der Anklage bekannt. Zuvor hatte die «Aachener Zeitung» über den Prozessbeginn berichtet.

Von dpa