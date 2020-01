Umrüstung aller Straßenbahnen in NRW: Auswirkungen unklar

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Auswirkungen der angeordneten Umrüstung aller 1700 Straßenbahnen in Nordrhein-Westfalen sind noch völlig unklar. Die Nahverkehrsunternehmen warten auf konkrete Anweisungen. Das ergab am Mittwoch eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bei Nahverkehrsbetrieben in NRW. «Wir prüfen und bewerten jetzt, was die Entscheidung der Bezirksregierung Düsseldorf konkret für uns bedeutet», sagte ein Sprecher der Kölner Verkehrsbetriebe. «Wir haben insgesamt 382 Stadtbahnen im Einsatz.»

Von dpa