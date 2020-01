Schon wieder Bombenentschärfung in Köln

Köln (dpa/lnw) - In Köln hat am Donnerstag die Evakuierung von Wohnungen zur Vorbereitung einer Bombenentschärfung begonnen. Betroffen sind 5800 Anwohner im Stadtteil Lindenthal, wie die Stadt mitteilte. Schulen und Kitas in dem Gebiet wurden geschlossen. Auch Teile der Kölner Uniklinik müssen geräumt werden. Nach Angaben der Klinik sind etwa 500 Patienten und 8000 Mitarbeiter betroffen. Die 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten entdeckt worden.

Von dpa