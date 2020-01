Laschet: Kohle-Einigung ist «Quantensprung»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Einigung zum Kohle-Ausstieg als «Quantensprung für den Klimaschutz in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen» gelobt. Sowohl die Beschäftigten, die Kohleregionen und Umweltverbände als auch Energieversorger und Industrie könnten sich in dem Kompromiss wiederfinden, sagte Laschet am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag.

Von dpa