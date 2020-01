Lügdes Bürgermeister Heinz Reker tritt nicht mehr an

Lügde (dpa/lnw) - Heinz Reker (66), parteiloser Bürgermeister der Stadt Lügde im Weserbergland, tritt im September bei den nächsten Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen nicht mehr an. Nach 51 Jahren in der Stadtverwaltung gehe er im Oktober im Alter von dann 67 Jahren in den Ruhestand, sagte Reker dem «Westfalen-Blatt». Der im vergangenen Jahr öffentlich gewordene Missbrauchsfall Lügde auf einem Campingplatz im Stadtteil Elbrinxen habe ihm mehr Kraft gekostet als er anfangs wahrhaben wollte.

Von dpa