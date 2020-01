Gladbach-Sportdirektor Eberl für Senkung der Altersgrenze

Mönchengladbach (dpa) - Max Eberl hat sich für eine Senkung der Altersgrenze im Profi-Fußball ausgesprochen. «Die Zeit hat sich ein bisschen geändert. Die 16-Jährigen sind heute weiter als wir es in diesem Alter damals waren. Die Jungs werden gut vorbereitet auf den Profi-Sport. Und wenn sie so gut sind, sollte man darüber reden», sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach am Donnerstag. Allerdings sollte die Vereine dabei «sehr sorgsam» vorgehen.

