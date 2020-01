Telekom-Kabel in Köln zerstört: rund 2000 Kunden betroffen

Köln (dpa/lnw) - In Köln sind bei Baumaßnahmen mehrere Kabel und Rohre der Deutschen Telekom zerstört worden. Bei rund 2000 Kunden komme es deshalb zu Störungen im Festnetz und Internet, wie ein Sprecher bestätigte. Zuvor hatte der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet. Der Kampfmittelräumdienst hatte am Mittwoch bei Bohrungen für eine Baumaßnahme im Süden der Altstadt auf einer Länge von 50 Meter Rohre und Kabel mehrfach getroffen. Der Unfall hat nichts mit der am Donnerstag in Köln-Lindenthal geplanten Bombenentschärfung zu tun.

Von dpa