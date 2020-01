Attacken auf wildfremde Opfer in Bonn: 22-Jähriger angeklagt

Neun Tage später soll der Angeklagte am Rheinufer ein Opfer gesucht haben. Ein 27-Jähriger habe mit seiner Freundin auf einer Parkbank gesessen, als er von dem Angeklagten ebenfalls von hinten mit einem scharfen Gegenstand angegriffen worden sei. Auch der 27-Jährige habe sich noch rechtzeitig umgedreht und so den Angriff abwehren können. Er wurde an Schulter und Hals verletzt.

In beiden Fällen, so die Staatsanwaltschaft, habe der Angeklagte den Plan gehabt, sein Opfer zu töten. Der Prozess soll im Februar starten.