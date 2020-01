Weitere Veränderungen im Vorstand: Verlagshaus Bastei Lübbe

Köln (dpa) - In der Führung des Kölner Verlagshauses Bastei Lübbe stehen weitere personelle Veränderungen an. Klaus Kluge, Vorstand Programm, Vertrieb und Marketing, wird seinen bis September 2020 laufenden Vertrag «aus persönlichen Gründen» nicht verlängern, wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Der Aufsichtsrat habe eine entsprechende Nachfolgeregelung beschlossen.

Von dpa