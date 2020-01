Feueralarm in zwei Schulen: Wasserkocher gerät in Brand

Hennef (dpa/lnw) - Zwei Schulen in Hennef mit Hunderten Schülern sind am Freitag wegen eines brennenden Wasserkochers evakuiert worden. Am Morgen war in der Küche einer Förderschule der Kocher aus Kunststoff vermutlich versehentlich auf einer eingeschalteten Herdplatte abgestellt worden und in Brand geraten, wie die Feuerwehr berichtete. Die Förderschule und eine angeschlossene Grundschule mit insgesamt fast 500 Schülern wurden geräumt, nachdem eine Lehrerin Feuer und Rauch in der Küche bemerkte hatte.