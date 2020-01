Gladbachs Geschäftsführer: Nie Existenz des Clubs riskieren

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers hat die Finanzpolitik des Fußball-Bundesligisten und die strikte Ablehnung von Schulden verteidigt. «Wir wissen alle, was wir 1999 hier angetroffen haben. Wir hatten kein Stadion, keine Mannschaft, keine Infrastruktur, wir waren abgestiegen. Alles, was wir hatten, war die Raute. Das steht über allem. Darum bleibt es dabei, dass wir nur das ausgeben, was wir haben», sagte Schippers der Düsseldorfer «Rheinischen Post» (Samstag).

Von dpa