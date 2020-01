Alkohol: Vielen E-Roller-Fahrern droht Führerschein-Entzug

Für E-Scooter gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren, warnt die nordrhein-westfälische Polizei nun in einem Flyer. Landesweite Zahlen zu «Trunkenheitsfahrten mit Elektrokleinstfahrzeugen», wie es im Behördendeutsch heißt, lägen noch nicht vor, teilte das Landespolizeiamt in Duisburg auf Anfrage mit. Die Polizei halte auch nicht nach, wer letztendlich tatsächlich seinen Führerschein verliert.

Inzwischen haben die ersten Fälle aber die Justiz erreicht. So steht am kommenden Dienstag ein 36-jähriger Mann aus der Eifel in Düsseldorf vor dem Amtsgericht. Er war laut Anklage im vergangenen August in der Landeshauptstadt mit 1,26 Promille Alkohol im Blut erwischt worden.

Das Amtsgericht hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft daraufhin einen Strafbefehl wegen vorsätzlicher Trunkenheit im Verkehr in Höhe von 1600 Euro verhängt und eine elfmonatige Führerscheinsperre angeordnet. Dagegen hatte der 36-Jährige Einspruch eingelegt, so dass der Fall nun vor Gericht verhandelt werden muss.