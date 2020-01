Calmund nach Magenverkleinerung: «Ich fühle mich gut»

Calmund hat den Eingriff in einer Spezialklinik in Offenbach vornehmen lassen und bislang alles gut überstanden. «Ich fühle mich gut. Am Anfang hatte ich noch ein bisschen Bammel. Aber es lief alles reibungslos. Das ist hier oberste Liga und eine Wohlfühlstation», meinte Calmund, der nach dem Eingriff auf der Intensivstation lag.

«Ich bin optimistisch, dass die Kilos nachhaltig purzeln und ich mit mehr Mobilität und Spaß das Leben genießen kann», sagte der langjährige Manager von Bayer Leverkusen, der heute im Saarland lebt und in den nächsten Tagen das Krankenhaus wieder verlassen kann.