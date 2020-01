Düsseldorf ohne Bodzek: Bayer mit Paderborn-Elf

Kurios: Die auch interne Kritik an der Personal-Auswahl von Trainer Friedhelm Funkel hatte sich vor allem auf das Festhalten an Bodzek und Oliver Fink bezogen. Der 37 Jahre alte Fink steht in Leverkusen in der Startelf. Das Tor hütet wie von Funkel angekündigt wieder Florian Kastenmeier (22), dem bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Bremen ein Eigentor zum einzigen Treffer des Spiels unterlaufen war.

Leverkusen beginnt derweil mit der exakt selben Startelf wie beim 4:1 zum Rückrunden-Start in Paderborn. Der nach einer Rotsperre zurückgekehrte Leon Bailey sitzt zunächst auf der Bank.