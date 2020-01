Pfannenstiel kündigt Verstärkung für Fortuna Düsseldorf an

Leverkusen (dpa) - Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf will sich bis zum Abschluss der laufenden Transferperiode am kommenden Freitag noch einmal verstärken. «Wir wollen versuchen, in dieser Woche noch etwas zu machen», sagte Sportvorstand Lutz Pfannenstiel vor der Partie am Sonntag bei Bayer Leverkusen im Sender Sky. «Wir wollen dem Trainer mehr Material geben.»

Von dpa