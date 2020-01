Über 340 km Stau am Montagmorgen: Autofahrer brauchen Geduld

Düsseldorf (dpw/lnw) - Der Berufsverkehr ist Montagfrüh für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 342 Kilometern im Bundesland. Vielfach mussten Autofahrer demnach Wartezeiten einplanen: Auf der A52 in Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Neersen und Büderich sorgte ein mehr als 15 Kilometer langer Stau für Verzögerungen von einer Dreiviertelstunde. Genauso lange warteten Pendler auf der A44 in Richtung Düsseldorf. Zwischen Kreuz Neersen und Flughafenbrücke staute es hier ebenfalls auf 15 Kilometern.

Von dpa