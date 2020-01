«Hacker-Affäre»: SPD und Grüne wollen Telefondaten erklagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur «Hacker-Affäre» um Ex-Agrarministerin Christina Schulze Föcking (CDU) ist nun eine Klage vor dem Münsteraner Verfassungsgericht anhängig. Damit wehrten sich die Landtagsfraktionen von SPD und Grünen gegen die Verletzung ihrer Untersuchungsrechte, erklärte ihre Prozessbevollmächtigter Dieter Wiefelspütz am Montag in Düsseldorf. Mehrfach hätten die Regierungsfraktionen im Untersuchungsausschuss zur «Hacker-Affäre» Beweisanträge der Opposition mit ihrer Mehrheit sachlich unbegründet abgelehnt. Die Klage sei ein Präzedenzfall um die Minderheitsrechte in Untersuchungsausschüssen zu sichern, sagte der SPD-Abgeordnete Andreas Bialas.

Von dpa