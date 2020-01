Land fördert Schulfahrten zu Gedenkstätten mit einer Million

Nordrhein-Westfalen (dpa/lnw) - Mit einer Million Euro fördert das Land NRW in diesem Jahr Schulfahrten zu Gedenkstätten, die an die Verbrechen des NS-Regimes erinnern. «Gerade heute am Gedenktag 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ist es mir ein besonders Anliegen zu betonen, dass die Schulen im Land einen wichtigen Beitrag gegen das Vergessen der Gräueltaten der Nazi-Diktatur leisten», sagte Schul- und Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag.

Von dpa