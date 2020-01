Christen, Juden und Muslime zusammen auf Rosenmontagswagen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Christen, Juden und Muslime feiern im Düsseldorfer Karneval wie schon im Vorjahr gemeinsam auf einem «Toleranzwagen». Unter dem Sessionsmotto «Unser Rad schlägt um die Welt» nehme der Wagen am Rosenmontagszug teil, kündigten Vertreter der jüdischen Gemeinde, der katholischen und evangelischen Kirche sowie eines muslimischen Karnevalsvereins am Montag an. Die gemeinsame Teilnahme am 24. Februar sei auch ein Signal, dass Antisemitismus, Extremismus und Diskriminierung keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürften.

Von dpa