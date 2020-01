Falscher Polizist aus Köln darf nicht in Münchener Bar

München/Köln (dpa/lnw) - Ein betrunkener 30-Jähriger aus Köln hat sich in München als Polizist ausgegeben, um in ein Lokal zu kommen. Der Mann wollte eine Bar besuchen, wurde aber vom Türsteher wegen der starken Alkoholisierung nicht hineingelassen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach der Abfuhr habe der Mann dem Türsteher seinen Bundeswehrausweis gezeigt und vorgegeben, er sei Bundeskriminalbeamter.