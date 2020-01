Klage gegen Bahn-Hauptstrecke gescheitert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Duisburg - eine der meistbefahrenen Europas - ist laut Gerichtsurteil kein illegal errichteter Schwarzbau. Damit wies das Düsseldorfer Verwaltungsgericht am Montag die Klage einer Anwohnerin ab (Az:16 K 5474/18). Diese hatte sich über die hohe Lärmbelastung beklagt und behauptet, für die 1843 in Betrieb genommene Bahntrasse sei in den Archiven keine Baugenehmigung zu finden und die Bahn habe auch keine vorlegen können.

Von dpa