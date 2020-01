Mann flieht aus LVR-Klinik: Polizei sucht mit Foto

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei sucht mit einem Foto nach einem 58-jährigen Mann, der aus der Rheinischen Landesklinik in Köln-Merheim entflohen ist. Nach aktueller ärztlicher Bewertung seien ein Übergriff auf Kinder sowie ein möglicher Suizid nicht gänzlich auszuschließen, teilte die Polizei am Montagabend mit. «Wir gehen nicht von einer unmittelbar drohenden Gefahr aus», sagte ein Sprecher. Der gesuchte 58-Jährige habe sich in therapeutischer Behandlung befunden.

Von dpa