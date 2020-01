AfD klagt gegen NRW-Regierung: Verhandlung hat begonnen

Münster (dpa/lnw) - Vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster hat am Dienstag die Verhandlung über eine Klage von sieben AfD-Landtagsabgeordneten zu gefährlichen Orten in Nordrhein-Westfalen begonnen. Die Politiker hatten Ende 2017 in einer parlamentarischen Anfrage Auskunft verlangt, welche Orte als gefährlich einzustufen sind. Die Fragen habe die Landesregierung aber nur unzureichend beantwortet und damit das verfassungsrechtliche Informationsrecht der Abgeordneten verletzt. Die Bürger hätten ein Recht zu erfahren, wo es in NRW besonders gefährlich sei, betonten die Kläger. Zwei erschienen vor Gericht.

Von dpa