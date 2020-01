Coronavirus: Feiern zu chinesischem Frühlingsfest abgesagt

Duisburg (dpa/lnw) - Das Coronavirus hat in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens zur kurzfristigen Absage von Feiern zum chinesischen Frühlingsfest geführt. Die Stadt Duisburg sprach von Solidarität mit den Menschen in China. Duisburg ist Partnerstadt von Wuhan, wo der neuartige Coronavirus grassiert. Auch in Düsseldorf und Bonn wurden von den örtlichen Konfuzius-Instituten Feiern abgesagt. Dabei spielten die Sorgen von Chinesen um ihre Angehörigen in ihrem Heimatland und eine mögliches Ansteckungsrisiko eine Rolle.

Von dpa