Recklinghausen (dpa/lnw) - Die Ruhrfestspiele in Recklinghausen setzen in diesem Jahr unter dem Leitgedanken «Macht und Mitgefühl» erneut politische Schwerpunkte. Es sei heute wichtiger denn je mit den Mitteln der Kunst einen politischen Blick auf die Welt zu richten, betonte Intendant Olaf Kröck bei der Vorstellung des Programms am Dienstag.

Von dpa