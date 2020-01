Düsseldorf will Eröffnungsspiel der Handball-EM im Stadion

Den Plan, das EM-Eröffnungsspiel in vier Jahren in einer Fußballarena auszutragen, gibt es schon länger. Der DHB eifert damit dem Deutschen Eishockey-Bund nach, der mit dem WM-Eröffnungsspiel 2010 in der Fußball-Arena auf Schalke für ein Event gesorgt hatte. Damals besiegte das deutsche Team die USA vor 77 803 Zuschauern mit 2:1 nach Verlängerung. Daraus hatte sich eine Euphorie entwickelt, die das DEB-Team sensationell bis ins WM-Halbfinale trieb.

Düsseldorf bewirbt sich beim DHB außerdem um die Austragung weiterer EM-Spiele, die im ISS-Dome stattfinden sollen. Dort spielt sonst hin und wieder Handball-Bundesligist Bergischer HC und dauerhaft die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga. Bei Handball-EM-Spielen sollen mehr als 12 000 Zuschauer Platz finden.