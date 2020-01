Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine 55-jährige Frau hat zugegeben, in Düsseldorf mindestens ein Dutzend Passanten mit Essiglösung bespritzt zu haben. Nachdem ein Vorfall in Landtagsnähe in der vergangenen Woche für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte, hätten sich 35 Zeugen und Geschädigte ähnlicher Fälle gemeldet, berichtete die Polizei am Dienstag.

Von dpa