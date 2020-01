Giftcocktail in Saft gemischt: Neuer Prozess

Bonn (dpa/lnw) - Weil sie ihrem Ehemann einen Cocktailmix mit einer gefährlichen Dosis an Medikamenten in den Saft gemischt hatte, muss sich eine 56-jährige Arzthelferin aus Waldbröl seit Dienstag vor dem Bonner Landgericht verantworten. Das Amtsgericht Waldbröl hatte die Angeklagte im Oktober 2018 wegen gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr und drei Monaten Haft mit Bewährung verurteilt. Ihr 54-jähriger Ehemann ging dagegen in Berufung. Er ist davon überzeugt, dass seine Frau ihn für eine Liebesaffäre abstrafen und ihn mit dem Saftcocktail töten wollte.