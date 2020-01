Hubarbeitsbühne falsch bedient: tödlicher Baustellen-Unfall

Paderborn (dpa/lnw) - Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall auf einer Baustelle in Paderborn von einer Hubarbeitsbühne eingeklemmt worden und ums Leben gekommen. Der Mann habe am Freitag auf dem Hubsteiger gestanden und am Dach einer Halle gearbeitet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vermutlich durch eine Fehlbedienung sei er zwischen die Arbeitsbühne und einen Betonträger gedrückt und dabei tödlich verletzt worden, ermittelten Polizei und das Amt für Arbeitsschutz. Kollegen bemerkten den Unfall erst einige Zeit später. Der Rettungsdienst konnte dem 31-Jährigen nicht mehr helfen.

Von dpa