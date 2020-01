Rettungswagen prallt gegen Höhenbegrenzung: Schwerverletzte

Recklinghausen (dpa/lnw) - Auf dem Weg in ein Krankenhaus ist in Recklinghausen ein Rettungswagen gegen die Höhenbegrenzung an einer Brücke geprallt. Alle Insassen - die Fahrerin, ein Arzt, ein Sanitäter und ein Patient - wurden bei dem Unfall am Dienstag schwer verletzt. Sie kamen in mehrere Krankenhäuser. Der Aufprall war so stark, dass ein Teil des Wagenaufbaus abgerissen wurde. Bei der Höhenbegrenzung handelt es sich nach Polizeiangaben um ein Begrenzungsportal, das Fahrzeuge mit maximal 2,30 Metern Höhe durchlässt. Das Portal befindet sich auf einer einspurigen Brücke über dem Rhein-Herne-Kanal.

Von dpa