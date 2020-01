Sollte dies so kommen, würde das Trainer David Wagner von einer kniffligen Entscheidung befreien. Der eigentliche Stammkeeper Alexander Nübel wäre am Freitag nach seiner Rot-Sperre erstmals wieder spielberechtigt. Nach dessen inzwischen bekannt gewordenem Wechsel zum FC Bayern München im Sommer hatte es viel Aufregung gegeben. Die Kapitänsbinde hatte Wagner Nübel bereits entzogen und angekündigt, kurzfristig entscheiden zu wollen, wer am Freitag im Schalker Tor steht. Die öffentliche Debatte darüber hatte durch Schuberts Patzer beim 0:5 am vergangenen Wochenende beim FC Bayern zusätzlich Fahrt aufgenommen.

Neben Schubert fehlten am Dienstagnachmittag auch Jonjoe Kenny, Matija Nastasic, Ozan Kabak, Ahmed Kutucu und Rabbi Matondo wegen Erkrankungen oder Verletzungen im Training. Dafür war Benito Raman, der in München wegen eines Infekts gefehlt hatte, bei der ersten Enheit in dieser Woche auf dem Platz wieder mit dabei. Am Mittwoch und Donnerstag trainiert Schalke nicht-öffentlich.