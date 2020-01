Diebe fischen aus Zigaretten-Automaten Ware und Wechselgeld

Detmold (dpa/lnw) - Die Täter haben die manipulierten Geldscheine gleich wieder aus den Zigarettenautomaten herausgezogen und so neben Tabakwaren auch gleich noch Wechselgeld erbeutet. Mit dieser Masche sollen zwei Verdächtige aus Bielefeld und Löhne in mehr als 130 Fällen einen Schaden von 45 000 Euro angerichtet haben, wie die Polizei am Dienstag in Detmold mitteilte. Sie wiederholten demnach die Masche mehrfach, bevor sie zum nächsten Automaten weiterzogen.

Von dpa