Mann in Restaurant eingeschlossen: Brotmesser gestohlen

Schwerte (dpa/lnw) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich vermutlich absichtlich in ein Restaurant in Schwerte einschließen lassen und beim Verlassen am nächsten Morgen ein Brotmesser mitgenommen. Nachdem der Betreiber in der Nacht zu Dienstag das Lokal abschloss, sah sich der junge Mann in dem Restaurant um und trank Eistee, wie Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigten. Das berichtete Polizei am Mittwoch.

Von dpa