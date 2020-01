30 000 Einsätze im Monat: Neue Polizei-Leitstelle

Düsseldorf (dpa/lnw) - Etwa 20 000 Notrufe pro Monat gehen hier ein und 30 000 Einsätze werden koordiniert: Die neue Leitstelle der Polizei in Düsseldorf ist am Mittwoch von NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) vorgestellt worden. «Wer 110 wählt, der kommt hier an», sagte Reul. Der Bau in der Landeshauptstadt habe unter vielen Verzögerungen gelitten, räumte der Minister ein.

Von dpa