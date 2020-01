Einbrecher gönnt sich auf Beutezug ein Eis

Bochum (dpa/lnw) - Auf seinem Beutezug durch einen Bochumer Baumarkt hat sich ein Einbrecher erst einmal ein Eis am Stiel gegönnt. Durst hatte der 25-Jährige offenbar auch, bevor er am späten Dienstagabend mit diversem Diebesgut in der Gartenabteilung entdeckt und festgenommen wurde: Die Polizisten hätten bei dem Mann auch eine geleerte Getränkedose gefunden, teilten die Beamten am Mittwoch mit.

Von dpa