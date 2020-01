Ist ein Taschenrechner ein technisches Gerät, das der Information dient? Mit einer so wesentlichen Frage muss sich das Oberlandesgericht (OLG) Hamm befassen, weil ein Immobilienmakler aus dem Kreis Soest unbedingt während der Fahrt seine Provision ausrechnen musste und dazu den Taschenrechner in der rechten Hand in Höhe des Lenkrads hielt und damit in Erwitte prompt in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Tempo 63, wo 50 km/h erlaubt sind: Das Amtsgericht Lippstadt ahndete die Geschwindigkeitsübertretung in Tateinheit mit verbotswidriger Nutzung eines Mobiltelefon-ähnlichen Geräts mit einem Bußgeld von 147,50 Euro.

Inzwischen liegt der Fall dem Bundesgerichtshof zur Entscheidung vor, wie der Vorsitzende Richter des 4. Strafsenats, Dr. Martin Saal, am Mittwoch auf der Jahrespressekonferenz des OLG berichtete. Der Kläger beruft sich auf ein Urteil des OLG Oldenburg, das einen Taschenrechner nicht unter die Verbotsnorm des 2017 erweiterten Handybenutzungsverbots fallen sieht.

Gesundheitsgefährdende Folgen im Visier

Zunehmend befasst wird das OLG auch mit Klagen gegen Windkraftanlagen. Dabei berufen sich die Kläger auf angeblich gesundheitsbeeinträchtigende Wirkungen von Infraschall, bei dem es sich um niedrigfrequente Schallwellen handelt, die für das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar sind. „Die Existenz dieser Schallwellen ist nicht streitig“, sagte der Vorsitzende Richter des 24. Zivilsenats, Dr. Hans Funke.

Aber bislang nicht erwiesen seien gesundheitsgefährdende Folgen. Aufgrund dieser nicht erforschten Risiken habe der Senat in einem Fall auch abgelehnt, eine Einstweilige Verfügung zu erlassen. Dem Senat liegen zwischenzeitlich auch zwei Hauptsachenverfahren vor, wobei zu klären ist, ob es den Klägern zu zumuten sei, auf die Ergebnisse eines noch zu erteilenden Forschungsauftrags zu warten.

Am 1. Juli dieses Jahres steht ein Großereignis ins Haus: das OLG feiert seinen 200. Geburtstag. Dazu ist ein Festakt geplant, wie Präsident Johannes Keders ankündigte. Zudem soll eine zweibändigen Festschrift herausgegeben werden,