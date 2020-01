Forscher suchen Ideen für leere Kirchen

Bonn (dpa/lnw) - Eine neue Forschungsgruppe an der Universität Bonn untersucht die Umwandlung nicht mehr genutzter Kirchen und Klöstern. In den nächsten sechs Jahren würden Projekte ausgewertet, bei denen leerstehende Kirchenbauten eine neue kulturelle, soziale oder spirituelle Bestimmung erfahren, sagt Albert Gerhards, Professor für Liturgiewissenschaft. «Das Potenzial dieser Gebäude bleibt zu oft ungenutzt.» Die Landesinitiative Stadt Bau Kultur NRW schätzt, dass bis 2030 rund ein Viertel der 6000 Kirchen in NRW schließen werden.

Von dpa