Rolfes: Social-Media-Reichweite zählt bei Transfers nicht

Düsseldorf (dpa) - Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes lässt sich bei Spieler-Transfers nicht von einer großen Fangemeinde in den sozialen Netzwerken blenden. «Bei der Verpflichtung zählt die sportliche Qualität, nicht die Reichweite», sagte der frühere Fußball-Nationalspieler beim Branchentreffen Spobis in Düsseldorf. Erst in der späteren Vermarktung würden hohe Follower-Zahlen bei einzelnen Profis für den Bundesligisten interessant, fügte der 38-Jährige hinzu.

Von dpa