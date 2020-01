Nach Treckerdemo: Edeka bietet Bauern Rollentausch an

Minden (dpa) - Der Lebensmittelhändler Edeka will nach der Treckerdemonstration gegen seine Niedrigpreis-Werbung enger mit den Bauern zusammenarbeiten. So sollen Landwirte die Gelegenheit bekommen, für einen Tag mit einem selbstständigen Einzelhändler den Job zu wechseln. Das teilte Edeka Minden-Hannover nach einem Treffen mit Landvolk-Präsident Albert Schulte to Brinke sowie mit Vertretern der Landfrauen und der Bewegung «Land schafft Verbindung» am Mittwochnachmittag in Minden mit. Die umstrittenen Werbeplakate sollten «schnellstmöglich» durch ein neues Motiv ersetzt werden.

Von dpa