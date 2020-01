Medien: Schalke-Keeper Nübel vor Rückkehr

Gelsenkirchen (dpa) - Alexander Nübel steht vor der Rückkehr in das Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Laut Medienberichten setzt Keeper Markus Schubert, dem Trainer David Wagner in den vergangenen Partien während Nübels Rot-Sperre das Vertrauen geschenkt hatte, wegen Problemen an der Patellasehne derzeit mit dem Training aus und steht auch für das Spiel am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) bei Hertha BSC nicht zur Verfügung.

