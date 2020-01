Arbeitslosenzahl in NRW ist im Januar gestiegen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Zahl der Arbeitslosen in Nordrhein-Westfalen ist zum Jahresbeginn gestiegen. Insgesamt waren im Januar 659 619 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren gut 35 000 Personen mehr als im Vormonat und über 11 000 mehr als im gleichen Monat des Vorjahres, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mitteilte. Die Arbeitslosenquote in NRW stieg von 6,4 auf 6,8 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit lag die Arbeitslosenquote im Januar bei 5,3 Prozent.