Alcácer vor Rückkehr nach Spanien: Spielraum für Can-Wechsel

Dortmund (dpa) - Für Paco Alcácer sind die Tage bei Borussia Dortmund nach nur eineinhalb Jahren offenbar gezählt. Der 26 Jahre alte Spanier fehlte am Donnerstagmorgen beim Training des Fußball-Bundesligisten. Dem Vernehmen nach soll er stattdessen einen Medizincheck beim FC Villarrael absolviert haben. Aus Frust über sein anhaltendes Reservistendasein strebt der Torjäger eine Rückkehr in seine Heimat an. Im Gespräch ist eine Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro plus Bonuszahlungen.

Von dpa