Drohungen gegen WDR-Mitarbeiter: Polizei ermittelt

Köln (dpa) - Nach Morddrohungen gegen WDR-Mitarbeiter wegen des viel kritisierten «Umweltsau»-Liedes hat die Kölner Polizei in zwei Fällen Ermittlungen aufgenommen. «Es werden zwei Ermittlungsverfahren geführt», sagte ein Sprecher am Donnerstag. Über den Inhalt könne man allerdings keine weiteren Angaben machen. Die Fälle seien noch in Bearbeitung bei der Polizei. An die Staatsanwaltschaft seien sie noch nicht weitergereicht worden.

Von dpa